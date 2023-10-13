Esenyurt'ta aracına iki yabancı uyruklu müşteri alan bir taksici, kadınlara ilginç sözler söyleyerek dikkat çekti. Taksici, müşterilere 'Sevgiliniz var mı? Bana da bir sevgili bulun. Araba emrinizde olur' dedi. Kadınlar, taksiciyi uyarırken yaşanan diyalog cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olayın ardından müşteriler, taksicinin yavaş sürdüğünü ve para üstünü vermediğini iddia etti.

Esenyurt'ta taksiciden müşteriye ilginç sözler: "Bana sevgili bulun, araba emrinizde olur"

Taksici ile yabancı uyruklu müşteri arasında ilginç diyalog kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta aracına iki yabancı uyruklu müşteri alan taksici, kadınlara sohbet esnasında "Sevgiliniz var mı? Bana da bir sevgili bulun. Araba emrinizde olur" dedi. Kadınlar, taksiciyi böyle konuştuğu için uyarırken yaşanan diyalog cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Meydan Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu U.R. ve arkadaşı, Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezine gitmek için taksiye bindi. Kendilerine nereli olduklarını soran taksici bir süre sonra kadınlara "Sevgiliniz var mı?, bana da bir sevgili bulun. Araba sizin emrinizde olur" demeye başladı. Taksiciye sevgililerinin olduğunu söyleyen U.R., fazla yavaş sürdüğü için de hızlı gitmesini istedi. Kadınlardan telefon numarasını isteyen taksicinin alamadığında ise küfür ettiği iddia edildi. AVM'ye geldiklerinde 85 TL ücret için 100 TL veren kadın, para üstünü de geri alamadı. Yaşanan diyalog U.R.'nin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"Yabancı olduğumuzu söylediğimizde 'Benimle sevgili olun' dedi"

Yaşadığı olay hakkında konuşan U.R. "Esenyurt Meydanda arkadaşım ile taksiye bindik. Alışveriş merkezine gidecektik. Taksici bize değişik şeyler söylemeye başladı. 'Benimle sevgili olun. Bana sevgili bulun' dedi. Biz de 'Bizim sevgililerimiz var ve birimiz evliyiz. Öyle şeyler söyleme' diye kendisini uyardık. İndikten sonra 15 TL para üstünü de vermedi ve telefon numaramızı vermediğimiz için küfür etti. İlk başta nereli olduğumuzu sordu. Yabancı olduğumuzu söylediğimizde 'Benimle sevgili olun' dedi. Yaşının fazla büyük olduğunu söyledik. Çok yavaş gidiyordu. Taksi ücreti 85 TL tuttu. 100 lira verdim ve 15 TL para üstü vermesi gerekirken vermedi. Esenyurt'ta böyle olaylar yaşıyoruz. Yolcu seçiyorlar ve kısa mesafe almıyorlar" dedi.