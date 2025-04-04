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Esenyurt'ta Taksi Tartışması Kavgaya Dönüştü

Esenyurt'ta Taksi Tartışması Kavgaya Dönüştü
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İstanbul Esenyurt'ta bir taksi yolcusuyla şoförü arasında çıkan tartışma, taksici kadına tokat atmasıyla kavgaya dönüştü. Olay anı kameraya yansırken, yolcular araçtan indirildi.

İstanbul Esenyurt'ta taksiye binen yolcularla, şoför arasında çıkan sözlü tartışmada ortalık karıştı. Yolcunun küfür etmesiyle taksici, ön koltukta oturan kadına tokat atarak saçını çekti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, taksiye binen iki kadın ile şoför arasında tartışma çıktı. Kısa sürede yolculardan birinin küfür etmesiyle büyüyen tartışmada taksici, ön koltuktaki kadına saldırdı. Kadının küfür etmesi üzerine önce tokat atan ardından ise saçını taksici, kadınları araçtan indirdi. O sırada yoldan geçen bir vatandaş tarafları ayırmaya çalışırken, sözlü tartışma devam etti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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