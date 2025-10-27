Mide bulandıran 'taciz' iddiası! Yakalayıp tekme tokat dövdüler
İstanbul Esenyurt'ta, iki küçük kız çocuğunu taciz etmeye kalktığı iddia edilen bir kişi, mahalle sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Şüpheli şahıs, olayı fark eden komşular tarafından bir apartmanın girişinde yakalandı ve darp edildi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, şüpheliyi öfkeli kalabalığın elinden alarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gözü dönen mahalleli, şüpheli şahsı bir apartmanın girişinde yakaladı. Yakalanan adam, komşular tarafından yere yatırılarak tekme ve tokatlarla darp edildi.
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa