Mide bulandıran 'taciz' iddiası! Yakalayıp tekme tokat dövdüler

Esenyurt'ta 5-6 yaşlarındaki iki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen adamı mahalleli tekme tokat dövdü.

MAHALLEYİ KARIŞTIRAN "TACİZ" İDDİASI

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir iddia mahalleyi karıştırdı. İstanbul Esenyurt'ta, 5-6 yaşlarında iki kız çocuğunu bakkala götürme bahanesiyle taciz etmeye kalktığı iddia edilen bir kişiyi mahalle sakinleri yakaladı.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Gözü dönen mahalleli, şüpheli şahsı bir apartmanın girişinde yakaladı. Yakalanan adam, komşular tarafından yere yatırılarak tekme ve tokatlarla darp edildi.