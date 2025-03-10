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Sokak ortasında uyuşturucu satışı! Dakikalar içinde bitti

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Esenyurt'ta sokak ortasında uyuşturucu satışı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Uyuşturucuların 'torbacı' diye tabir edilen şahsın elinden adeta kapışılarak alındığı görüldü.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir sokakta cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, uyuşturucu satışı yapıldığı ve alıcıların satıcının etrafını sardığı anlar yer aldı.

SOKAK ORTASINDA KAPIŞ KAPIŞ UYUŞTURUCU ALDILAR

Esenyurt Pınar Mahallesi 1277 Sokak'ta kayda alınan görüntülerde güpegündüz uyuşturucu satışı olduğu gözler önüne serildi. Uyuşturucu satıcısının mahalleye gelmesiyle daha önce haberleştiği alıcılar bir anda etrafını sardı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Ücretini ödeyen şahıslar bir anda alıp ortada kaybolduğu görüldü. Yaşanan olay bir vatandaş tarafında saniye saniye kaydedildi

Sokak ortasında uyuşturucu satışı! Dakikalar içinde bitti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlkurt:

Sevgilib Devlet Büyüklerimiz, Esenyurt geç olmadan gözden gecirilmelidir

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Haber YorumlarıErdal_19:

New Esenyurt

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