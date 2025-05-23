Esenyurt'ta Sokak Kavgası: Ortalık Birbirine Girdi

Esenyurt'ta Sokak Kavgası: Ortalık Birbirine Girdi
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İstanbul Esenyurt'ta iki kişi arasında çıkan kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona erdi. Kavgada tekme ve hakaretler havada uçuşurken, o anlar bir cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Esenyurt'ta sokak kavgasında ortalık birbirine girdi

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında henüz belirlenemeyen bir nedenle taraflar arasında kavga çıktı. Yaşanan kavgada ortalık birbirine girerken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Namık Kemal Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde iki kişi arasında nedeni henüz bilinmeyen kavga çıktı. Tekme ve hakaretlerin havada uçuştuğu kavganın nedeni henüz bilinmezken olaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yaşanan kavga çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - 3.Sayfa
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