Esenyurt'ta kaldırımda birbirlerine girdiler! O anlar kamerada
İstanbul Esenyurt'ta iki şahıs, sokakta karşılaştıkları ve husumetli oldukları şahsa tekme tokat saldırdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son bulan olay, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
İstanbul Esenyurt'ta 2 şahıs, sokakta karşılaştığı husumetlisine saldırdı. Yaşanan kavga anları kameraya yansıdı.
KOŞARAK SALDIRMAYA BAŞLADI
Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 2 şahıs, sokakta husumetlisini görünce koşarak saldırmaya başladı.
YAŞANAN KAVGA KAMERADA
Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırırken, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle olay son buldu. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa