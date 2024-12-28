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Esenyurt'ta kaldırımda birbirlerine girdiler! O anlar kamerada

Esenyurt'ta kaldırımda birbirlerine girdiler! O anlar kamerada
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İstanbul Esenyurt'ta iki şahıs, sokakta karşılaştıkları ve husumetli oldukları şahsa tekme tokat saldırdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son bulan olay, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul Esenyurt'ta 2 şahıs, sokakta karşılaştığı husumetlisine saldırdı. Yaşanan kavga anları kameraya yansıdı.

KOŞARAK SALDIRMAYA BAŞLADI

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 2 şahıs, sokakta husumetlisini görünce koşarak saldırmaya başladı.

YAŞANAN KAVGA KAMERADA

Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırırken, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle olay son buldu. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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