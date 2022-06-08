Esenyurt'ta site içerisinde alkol aldığı iddia edilen kadınları tekme tokat dövdüler - Haberler

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Esenyurt'ta site içerisinde alkol aldığı iddia edilen kadınları tekme tokat dövdüler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenyurt'ta site içerisinde alkol aldığı iddia edilen kadınları tekme tokat dövdüler İstanbul Esenyurt'ta bir grup kadın, oturdukları sitenin bahçesinde alkol aldıkları iddiasıyla tekme tokat dövüldü.

Esenyurt'ta site içerisinde alkol aldığı iddia edilen kadınları tekme tokat dövdüler

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bir grup kadın, oturdukları sitenin bahçesinde alkol aldıkları iddiasıyla tekme tokat dövüldü. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, Ayşe T., misafirliğe geldiği teyzesi ile beraber sitenin kamelyasında içki içmek istedi. Bu sırada bira içtiğini gören diğer site sakinleri Zeki A., Cihan A. ve Emrah A. tepki gösterdi. Kamelyaya gelen 3 erkek, iddiaya göre kadınları darp etti. Aldıkları darbeler sonucu Ayşe T. ve yanındakiler yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananlar ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlılar Zeki A., Cihan A. ve Emrah A., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Zeki ve Cihan A. tutuklanırken, Emrah A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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