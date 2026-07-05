Haberler

Esenyurt'ta siteye giriş kavgasında 3 kişi yaralandı

Esenyurt'ta siteye giriş kavgasında 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta bir site sakini, misafirleriyle giriş yapmak istediği sitede güvenlik görevlileriyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda 3 güvenlik görevlisi yaralanırken, polis inceleme başlattı.

İstanbul Esenyurt'ta yaşadığı siteye misafirleriyle birlikte alınmadığını iddia eden bir site sakini ile güvenlik görevlileri arasında çıkan kavga sonucu 3 güvenlik görevlisi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Akevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, site yönetimiyle daha önceden sorunlar yaşadığı öğrenilen site sakini, misafirleriyle birlikte siteye giriş yapmak istedi. Güvenlik görevlilerinin girişe izin vermemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken site sakininin yakınları da olaya dahil oldu. Yaşananlar sırasında site sakini, siteye alınmadığını ve güvenlik görevlileriyle yaşadığı tartışmayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Öte yandan kavga anları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, bir kişinin elindeki ekmek bıçağıyla güvenlik görevlilerinin üzerine yürüdüğü ve taraflar arasında arbede yaşandığı görüldü.

Kavgada 3 güvenlik görevlisi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti

Özel'den Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek Deniz Göktaş hamlesi
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin

Avrupa'dan Türkiye'ye acil çağrı: Elinizde ne varsa gönderin
Ankara'da jet sesleri duyulacak! Valilikten vatandaşlara uyarı

Ankara için saat verip vatandaşları uyardılar: Sakın tedirgin olmayın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

250. yıl kutlamalarında Trump'tan dikkat çeken mesaj: ABD asla komünist bir ülke olmayacak

Trump'tan ABD'nin 250. yıl kutlamalarına damga vuran mesaj
Kim, 5 bin tonluk destroyerdeki silahların testini izledi

Dünya diken üstünde! Kritik adımı kurmaylarıyla böyle takip etti
Şehit ailesinde otobüste saygısızlık davasında şok! Kanıt çeken kız kardeşe dava açıldı

Şehit ailesine yönelik skandalda yeni perde! Dava açılan isim şaşırttı
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı

Dünyaca ünlü cennet adada kalabalığın gözü önünde yaptıkları skandal

İstanbul-Çanakkale arası Kınalı-Malkara Otoyolu ile 2 saate düşecek

Dev projede sona doğru: İki şehrin arası sadece 2 saate düşecek
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik

Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar! Vatandaşlar şaşkın

Bu da koyun mafyası: Çobanları silahla tehdit ederek 800 küçükbaş hayvanı yağmaladılar

Çobanlara dehşeti yaşatıp yüzlercesini yağmaladılar