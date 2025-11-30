Haberler

Esenyurt'ta Silahlı Saldırı Hazırlığına Geçit Yok

Esenyurt'ta Silahlı Saldırı Hazırlığına Geçit Yok
Güncelleme:
Esenyurt'ta bir iş yerine saldırı hazırlığında olan iki motosikletli şüpheli, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Yapılan kontrolde ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Esenyurt'ta bir iş yerine saldırı hazırlığındaki motosikletli iki şahıs, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 28 Kasım gecesi Namık Kemal Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, yaya bir şahsın kendilerini görünce kaçmaya başladığını fark etti. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan Ö.K. (20) isimli şüpheli şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı. Şahsın yapılan sorgulamasında arkadaşı Y.S. (22) ile birlikte Esenyurt bir iş yerinin önüne plakasız motosikletle geldikleri, bir süre etrafı gözlemleyen şahısların iş yerine silahlı eylem hazırlığı içerisinde oldukları tespit edildi. Zanlıların eylemi gerçekleştirmeden adresten ayrıldıkları öğrenildi.

Yürütülen saha çalışmalarında, Y.S. isimli şahıs da aynı gün yakalandı. Plakasız ve çalıntı olduğu belirlenen söz konusu motosiklet de ele geçirildi. "İş yeri kurşunlamaya teşebbüs", "motosiklet hırsızlığı" suçlarından adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
