Esenyurt'ta Servis Şoförü ile Polis Arasında Tartışma: Çocuklar Ağladı

Esenyurt'ta Servis Şoförü ile Polis Arasında Tartışma: Çocuklar Ağladı
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Esenyurt'ta bir servis minibüsünün hatalı öğrenci indirmesi üzerine şoför ile polis ekipleri arasında çıkan tartışmada çocukların ağladığı anlar kaydedildi. Olay sırasında, polis araçtan inen bir çocuğun çarpma tehlikesiyle karşılaştığını gördü.

Esenyurt'ta hatalı şekilde öğrenci indiren servis minibüsünün şoförü ile polis ekipleri arasında tartışma çıktı. Servis şoförüne ceza yazdırırken, yaşanan tartışma sırasında çocukların ağladığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Çınar Mahallesi'nde yaşandı. Bir servis şoförü, sokakta durarak öğrenci indirmek istedi. Servis görevlisinden önce araçtan inen küçük çocuğa ise o sırada sokakta seyir halindeki polis aracı çarpmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan durum karşısında araçtan inen polisler, servis şoförü ver servis görevlisine tepki göstererek trafik ekiplerini olay yerine çağırdı. Şoför ve polisler arasında bu sırada arbede yaşanırken, servis içinde bulunan çocuklar korkudan ağlamaya başladı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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