Esenyurt'taki servis kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi
Esenyurt'ta kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan servis minibüsünde 4 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından hastanede tedavi gören şoför de yaşamını yitirdi. Kazada toplam ölü sayısı 5'e ulaştı.
Esenyurt'ta kontrolden çıkan servis minibüsünün şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Esenyurt'ta saat 17.10 sıralarında servis minibüsünün şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 7 kişi ise yaralanmıştı. Hastanede tedavisi devam eden servis şoförü Niyazi Çelik'in de hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, diğer yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa