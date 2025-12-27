Esenyurt'taki servis kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi

Esenyurt'ta kontrolden çıkan servis minibüsünün şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Esenyurt'ta saat 17.10 sıralarında servis minibüsünün şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 7 kişi ise yaralanmıştı. Hastanede tedavisi devam eden servis şoförü Niyazi Çelik'in de hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, diğer yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor. - İSTANBUL