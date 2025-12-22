Haberler

Servis minibüsü yoldan çıktı, bariyerleri aşıp yeşillik alana uçtu

Servis minibüsü yoldan çıktı, bariyerleri aşıp yeşillik alana uçtu
Esenyurt'ta sabah saatlerinde yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden servis minibüsü bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Kazada herhangi bir yaralanma olmadı, trafik kontrollü şekilde sağlandı.

Esenyurt'ta şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Kaza, sabah saat 05.30 sıralarında Avcılar-Haramidere Bağlantı Yolu Esenyurt mevkiinde meydana geldi. Yağış nedeniyle servis minibüsünün D.Ç. isimli şoförü, 34 LUS 552 plakalı servis minibüsünün kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyeri aşan araç yol kenarındaki otluk alana savrulduktan sonra 1076. Sokak üzerindeki bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada midibüste yolcu bulunmadığı öğrenilirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yapılan çalışmaların ardından midibüs bulunduğu yerden kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
