Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta Restorana Silahlı Saldırı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta motosikleti ve yüzleri maskeli iki şüpheli, müşterilerin yemek yediği sırada bir restorana ateş ederek kaçtı. Saldırı anı kameraya yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta motosikleti ve yüzleri maskeli iki şüpheli, müşterilerin yemek yediği sırada bir restorana ateş ederek kaçtı. Saldırı anı kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde İstanbul Esenyurt Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimlikleri belirsiz, motosikletli ve yüzleri maskeli iki şahıs, bir restorana ateş açtı. Olay sonrası şüpheliler motosikletleriyle kaçarak kayıplara karıştı. Restoranın içindeki müşteriler panik içinde yere eğilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı sırasında bir kurşun, müşteriyi teğet geçti. İhbar üzerine restorana polis ekipleri sevk edildi. Restoranın camına kurşun isabet ettiği belirlenirken emniyet güçleri konu ile ilgili çalışma başlattı. Yaşanan saldırı anı ise güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Esenyurt Olay Güvenlik Güvenlik Kamerası İstanbul Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

 Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

 Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı

Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title