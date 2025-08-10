Esenyurt'ta Pompalı Tüfekle Kıraathaneye Ateş Açıldı

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs husumetlilerin bulunduğu kıraathaneye pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs yanında getirdiği pompalı tüfekle husumetlilerin oturduğu kıraathaneye ateş açtı. Mermiler kıraathaneye ispat ederken şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından olaya ilişkin inceleme başlatılırken olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şahsın elinde pompalı tüfekle gelerek ateş açması, polis ekiplerinin gelişi ve vatandaşların yaşadığı telaş yer alıyor. - İSTANBUL