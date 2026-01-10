Haberler

Esenyurt'ta eski çalışandan iş yerine pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

Güncelleme:
Esenyurt'ta bir şahıs, eski iş yerine pompalı tüfekle gelerek ateş açtı. Olayda bir kişi yaralanırken, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Eski çalıştığı iş yerine pompalı tüfekle gelen Doğukan G. (27) ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Doğukan G. olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
