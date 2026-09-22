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Esenyurt'ta pompacıyı sırtından vuran saldırgan yakalandı, o anlar kameraya yansıdı

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Esenyurt'ta pompacıyı sırtından vuran saldırgan yakalandı, o anlar kameraya yansıdı
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18 Eylül'de Esenyurt Zafer Mahallesi'ndeki benzin istasyonunda kimliği belirsiz bir şahıs, pompacıya tabancayla 1 el ateş etti. Sırtından yaralanan pompacı hastaneye kaldırılırken saldırgan kısa sürede yakalandı; tedavinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir şahıs, benzin istasyonunda çalışan pompacıya silahlı saldırı düzenledi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, 18 Eylül'de Esenyurt Zafer Mahallesi'ndeki bir benzin istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre ilk olarak benzinliğin tuvaletini kullanan kimliği belirsiz şahıs, ardından hızla Ferhat Torun'un yanına yaklaştı. Belinden çıkardığı tabanca ile 1 el ateş eden saldırgan, ardından ise silahının tutukluk yapması sonucunda koşarak kaçtı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, silahla vurulan genç ise sırtından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Torun'u hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri silahlı saldırganı kısa sürede yakalarken, Torun'un sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşanan silahlı saldırıdan önce saldırganın çevrede keşif yaptığı, benzin istasyonunun tuvaletini kullandığı öğrenildi. Ardından ise Torun'un yanına yaklaşan şahsın tabanca ile ateş ettiği anlar saniye saniye iş yeri kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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