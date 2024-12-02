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İstanbul Esenyurt'ta çocuk istismarı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda, kendisini yakalamaya gelen polisleri vuran şüphelinin olay öncesi güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli, önce polis memurunu yaraladı, ardından yanındaki çocuğu ve kendisini vurdu; ikisi de hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta polisi vuran şahsın olay öncesi görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bir ihbar üzerine kendisini yakalamaya gelen polisleri yaraladıktan sonra, yanındaki çocuğu ve kendi silahla vuran şüphelinin olay öncesi güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Esenyurt'ta, çocuk istismarı ihbarı üzerine polis ekipleri, adrese operasyon düzenlemişti. Gelen polisleri gören şüpheli Murat Özer, önce polis memurunu silahla vurarak yaralamıştı. Şüpheli Özer, daha sonra yanındaki çocuğu ve kendisini vurmuştu. Çocuk ve Öze hayatını kaybetmişti. İncelemenin ardından polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Öte yandan çocuk istismarı ile operasyon yapılan Özer ve yanındaki çocuğun market çıkışı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli, çocukla birlikte sigara ve çakmak aldıktan sonra marketten ayrıldığı görülüyor.

Esenyurt'ta Polisi Vuran Şahıs ve Olay Öncesi Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - 3.Sayfa
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