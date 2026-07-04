Esenyurt'ta bıçaklı park yeri kavgasında 3 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında çıkan park yeri kavgasında 3 kişi bıçakla yaralandı. Şahıslar gözaltına alınırken yaralanan vatandaşlar ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, apartmanda yaşayan iki komşu arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya tarafların aileleri de katılınca tartışma kavgaya döndü. Yaşanan kavgada 3 kişinin bıçakla yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karışan şahısların ise polis tarafından gözaltına alınırken, yaralı vatandaşların hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı