Esenyurt'ta Park Halindeki Araçlara Çarpan Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti

Esenyurt'ta Park Halindeki Araçlara Çarpan Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti
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Esenyurt'ta sabah saatlerinde bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki iki otomobilin üzerine çıktı. Kazada maddi hasar oluşurken yaralanan olmadı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Esenyurt'ta sabah saatlerinde bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla park halindeki 2 otomobilin üzerine çıktı. Yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyreden 34 KGD 242 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 2 aracın üzerine çıktı. Yaşanan kazada 3 otomobilde maddi hasar oluşurken yaralanan olmadığı öğrenildi. Yaşanan kazanın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün kontrolünü kaybettiği aracın park halindeki otomobillere çarptığı anlar yer aldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla çekildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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