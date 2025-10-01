Haberler

Esenyurt'ta Park Halindeki Araca İkinci Saldırı

Güncelleme:
Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde park halindeki bir araca kimliği belirsiz iki kişi kaldırım taşı ile saldırdı. Aracın tüm camlarını kıran saldırganlar, olay sonrası kaçtı. Bu, aynı araca yapılan ikinci saldırı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta park halde bulunan bir araç, kimliği belirsiz iki kişinin saldırısına uğradı. Ellerine kaldırım taşı alan şahıslar arabanın camlarını hedef aldı. Araç kullanılmaz hale gelirken arabaya bu hafta ikinci saldırı olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Saadetdere Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halde bulunan kırmızı renkli araç, kimliği belirsiz kişilerin hedefi oldu. Ellerine kaldırım taşı alan şahıslar aracın tüm camlarını kırarak kaçtı. O anlar kameralara yansıdı. Sesleri duyan araç sahibi, aracın başına inip polis ekiplerine haber verdi.

Bir haftada ikinci saldırı

Olay yerine gelen polis ekipleri araç sahibinin ifadesini aldı. Geçtiğimiz günlerde aynı aracı bir saldırı daha olduğu öğrenildi. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
