Esenyurt'ta Otomobil Yan Yattı, Yolcular Çevredekilerin Yardımıyla Kurtarıldı

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İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki bir otomobil yan yattı. Sürücü ve yolcular, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, kazada yaralananlara müdahale edildi.

İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki otomobil yan yattı. Otomobilde sıkışan sürücü ve yolcular, çevredeki diğer vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Esenyurt Haramidere Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, araçta sıkışan yolcuların ve sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri müdahale ederken, kaza nedeniyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Yan yatan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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