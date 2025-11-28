Haberler

Esenyurt'ta Otele El Bombası Atıldı

Güncelleme:
İstanbul Esenyurt'taki bir otele pimi çekili halde el bombası atıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, patlamayan bombayı etkisiz hale getirirken şüphelileri yakalamak için çalışmalar başlattı.

İstanbul Esenyurt'ta bir otele pimi çekili halde el bombası atıldı. Bomba patlamazken, olay yerine gelen polis kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan bir otelde yaşandı. Edinilen bilgilere göre otele pimini çekip el bombası attılar. Atılan bomba patlamazken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak bombayı etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara başlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
