Esenyurt'ta Ormanlık Alanda Ölü Bulunan Nurcan Karabulut Son Yolculuğuna Uğurlandı
Esenyurt'ta ormanlık alanda ölü bulunan Nurcan Karabulut, hastanede yatan babasını ziyaret etmek için evden çıktığı sırada hayatını kaybetti. Karabulut'un cenazesi, Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir camide kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Esenyurt'ta ormanlık alanda ölü bulunan Nurcan Karabulut, son yolculuğuna uğurlandı. Karabulut'un hasta babasını ziyaret etmek için evden çıktığı öğrenildi.
Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde ağaçlık alanda Nurcan Karabulut'un cansız bedeni bulunmuştu. Karabulut, Süleymaniye Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi'ndeki Bilali Habeşi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Hadımköy mezarlığına defnedildi.
Karabulut'un hastanede yatan babasının yanına gitmek için saat 14.00'te evden çıktığı ancak hastaneye gitmediği öğrenildi. - İSTANBUL