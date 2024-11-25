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Esenyurt'ta öldürülen Şadan Serdar Buke son yolculuğuna uğurlandı

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Esenyurt'ta öldürülen Şadan Serdar Buke son yolculuğuna uğurlandı Şadan Serdar Buke'nin 2 çocuk babası ve eşinin hamile olduğu öğrenildi İstanbul'da dün akşam öldürülen Şadan Serdar Büke Esenyurt'ta kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Esenyurt'ta öldürülen Şadan Serdar Buke son yolculuğuna uğurlandı

Şadan Serdar Buke'nin 2 çocuk babası ve eşinin hamile olduğu öğrenildi

İSTANBUL - İstanbul'da dün akşam öldürülen Şadan Serdar Büke Esenyurt'ta kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Buke'nin 2 çocuk babası ve eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

İstanbul'da aile katliamında Esenyurt'ta öldürülen Şadan Serdar Büke için Esenyurt'ta cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip Şehit Ömer Camii'nde düzenlenen törene yakınları ve sevenleri katıldı. Buke'nin 2 çocuk babası olduğu ve eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Kılınanan cenaze namazı sonrası Buke Esenyurt Mezarlığına defin edildi.

ŞT-ZA-

Esenyurt'ta öldürülen Şadan Serdar Buke son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN TEKTAŞ - 3.Sayfa
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