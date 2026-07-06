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"Namus belası" diyerek ev bastı, defalarca ateş etti

'Namus belası' diyerek ev bastı, defalarca ateş etti
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Esenyurt'ta bir adam, kız kardeşiyle sorun yaşadığı kişinin evini basıp 'namus meselesi' diyerek defalarca ateş etti. Ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta eli silahlı bir adam, "Namus meselesi" diyerek ev bastı. Kız kardeşiyle sorun yaşadığı adamın evini basan şahıs, "Abla kaçıl patlatacağım" diyerek defalarca ateş etti. Ölen ya da yaralanan olmazken, tarafların olay öncesinde telefonda küfürleştiği öğrenildi. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Orhangazi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir adam ile kadın arasında henüz bilinmeyen bir sorun yaşandı. Olayın ardından kızın ağabeyi, tartıştığı adamı ararken, taraflar telefonda birbirlerine küfür etmeye başladı. Olayın ardından gözü dönen öfkeli ağabey, silahla tartıştığı adamın kapısına dayanarak ortalığı birbirine kattı. O anlarda "Namus belası bu" diyerek sokağı inleten adam, ardından ise "Abla kaçıl patlatacağım" diyerek defalarca ateş etti. Bir süre sonra öfkeli adam olay yerinden koşarak kaçarken, olay da ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenildi. Komşular durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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