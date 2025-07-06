Esenyurt'ta Motosikletli Kadınlara Saldırı

Esenyurt'ta Motosikletli Kadınlara Saldırı
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Esenyurt'ta motosikletiyle caddede ilerleyen iki kadına laf atan şahıslar, tartışmanın ardından kadınları darp etti. Yardım etmek isteyen bir vatandaşa ise kaskla vuruldu. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta motosikletiyle cadde üzerinde seyreden iki kadın, kendilerine laf atan şahıslarla tartıştı. Şahıslar, iki kadını darp ederken yardım etmek isteyen vatandaşın kafasına kaskla vurdu. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Tabela mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, motosiklet ile cadde üzerinde ilerleyen iki kadına tanımadıkları şahıslar laf attı. El kol işaretleri ve küfürler eden şahıslarla, motosikletli kadın arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Kadınları darp eden şahıslar, yardımcı olmaya çalışanlara da saldırdı. Saldırganlardan biri, eline aldığı kaskla kadınlara yardım etmeyen bir kişinin kafasına vurdu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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