Esenyurt'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta bir motosiklet, arızalanarak emniyet şeridinde duran kamyonete çarptı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kaza başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kaza, 9 Mayıs günü Esenyurt ilçesi Haramidere bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arızalanan bir kamyonet emniyet şeridinde durdu. Kamyonet şoförü, aracın arkasına reflektör yerine plastik bir kasa koydu. Bu sırada emniyet şeridinde hızla giden bir motosiklet, duran kamyoneti geç fark edince kaza yapmamak için manevra yapmasına rağmen önce kamyonete, ardından sağ şeritte giden bir otomobile çarparak metrelerce sürüklendi. Yaşanan kaza başka bir motosikletlinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hızla gelen motosikletlinin duran kamyoneti fark edip sola manevra yapmaya çalıştığı sırada önce kamyonete, ardından şeridinde giden bir otomobile çarparak sürüklendiği anlar yer aldı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına diğer vatandaşlar koştu. - İSTANBUL