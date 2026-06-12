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Park halindeki aracı kundakladılar, o anları telefonla kayda aldılar

Park halindeki aracı kundakladılar, o anları telefonla kayda aldılar
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İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde maskeli iki kişi, park halindeki iki araca benzin dökerek ateşe verdi. Yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde yüzleri maskeli 2 kişi, park halindeki 2 aracı yanlarında getirdikleri benzinle ateşe verdi. Bir komşunun durumu erken fark etmesiyle yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alırken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen 2 şahıstan biri aracı kundaklarken diğer şahsın ise telefonla video çektiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece 02.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yüzleri maskeli iki şahıs elinde benzin bidonuyla sokağa geldi. Yaklaşık 5 dakika önce hastaneden gelen Tuncay Güneşli ise aracını park ederek evine çıktı. Ardından park halindeki araçların yanına gelen şahıslardan biri yanında getirdiği benzini araçların üzerine dökerek yaktı. O sırada diğer kişi ise kundakçı arkadaşını videoya çekerken, araçların alev almasıyla hızla olay yerinden kaçtılar. Yangın, bir mahallelinin sesleri duyarak balkona çıkmasıyla fark edilirken, "Araba yanıyor, koşun" demesi üzerine vatandaşlar hemen müdahale etti. Kısa sürede yangın evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, mahalleli durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının ardından araçlar kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Araç sahibi Güneşli ise, "Bunu yapan teröristtir" diyerek şahısların bir an önce yakalanması için yardım istedi.

Yaşanan olayı anlatan araç sahibi Tuncay Güneşli, "Gece saat 02.00 sıralarında hastaneden geldim. Eve çıktım, 5 dakika geçti, tam yatacakken komşularımızdan biri 'Tuncay abi koş araba yanıyor' diye bağırdı. Dışarı çıktım, arabaya benzin döküp yakmışlardı. Daha sonradan öğrendik ki şahıslardan biri yakıyor, diğeri da telefonla kayda alıyor. Hiç kimse ile bir düşmanlığımız, sorunumuz yok. Tüm komşularımızla aramız iyi, isterseniz herkese sorabilirsiniz. Bu düpedüz bir terör olayıdır. İşin daha kötüsü komşumuz görmese, haber vermez ise bina yanacak. Binada 45-50 kişi yaşıyor, komşu bağırmasa hepimiz yanarak öleceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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