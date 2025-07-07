Esenyurt'ta Lüks Sitede Kanlı Yönetim Tartışması

İstanbul Esenyurt'ta olaylı yönetim seçimleriyle gündeme gelen lüks sitede sular durulmuyor. Yönetim personelleri ile site sakini arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönerken, onlarca personel bankta oturan adama saldırdı. Site sakininin bıçakla karşılık verdiği o anlar ise anbean kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Geçtiğimiz günlerde çıkan olaylarla gündeme gelen ve eski yönetimin, yeni yönetimi darp ettiği sitede sular durulmuyor. İddiaya göre bir vatandaş ile eski yönetim personelleri arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya döndü. Sitenin bahçesinde oturan adama çok sayıda yönetim personeli sopalarla saldırdı. Bu duruma sinirlenen site sakini ise bıçakla karşılık vermeye çalışırken, yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL