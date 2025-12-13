Esenyurt'ta kuaförde işlem yaptıran kadın 'kartımı arabada unuttum' bahanesiyle kaçtı

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın kuaföründe 3 bin liralık işlem yaptıran ve ardından arabadan kart alma bahanesiyle dışarı çıkan kadın, ödemeyi yapmadan kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Esenyurt'ta bulunan bir kadın kuaföründe meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın bayan kuaförüne gelerek saçına işlem yaptırdı. Yaklaşık 3 bin liralık işlem yaptıran kadın daha sonra ödeme için kasaya gittiği esnada kredi kartını arabada unuttuğunu iddia ederek dışarı çıktı. Bir süre dışarda dolaşan ve etrafı gözetleyen kadın daha sonra hiçbir şey olmamış gibi ücreti ödemeden oradan ayrıldı. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL