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Esenyurt'ta Korkunç Cinayet: Sevgilisi Bıçaklandı, Anne Hayatını Kaybetti

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Esenyurt'ta tartıştığı sevgilisini bıçaklayan Hasan Evran, ardından sevgilisinin annesine saldırarak onu öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli için polis ekipleri çalışma başlattı.

Esenyurt'ta bir kişi tartıştığı sevgilisini bıçaklayıp annesini öldürdü

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir kişi tartıştığı sevgilisini bıçakladıktan sonra kız arkadaşının annesinin kafasına sert bir cinsimle vurarak öldürdü.

Olay akşam saat 19.30'da Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Hasan Evran isimli şahıs sevgilisi Melisa Nur Gülile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Evran, sevgilisi Melisayı bıçakladı. Ardından Melisanın annesi Sevda Gül'ün kafasına sert bir cisim ile vurarak ağır yaraladı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bıçakla yaralanan Melisa Nur Gül olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Sevda Gül kafasına aldığı darbe ile olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Sevda Gül'ün cenazesi biten işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şüpheli Hasan Evran olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN TEKTAŞ - 3.Sayfa
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