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Esenyurt’ta korku dolu anlar: Elindeki bıçakla husumetlisine saldırdı

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Esenyurt’ta bir şahıs elindeki bıçakla husumetlisine saldırdı.

Esenyurt'ta bir şahıs elindeki bıçakla husumetlisine saldırdı. Saldırı anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Esenyurt ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi yanyolda meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olduğu öğrenilen iki kişi yol üzerinde denk geldi. Bir şahıs üzerindeki bıçağı ile husumetlisine saldırdı. Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, bir şahsın elindeki bıçağı ile husumetlisine saldırdığı çevredekilerin ise saldırgan şahsı önlemeye çalıştığı anlar yer aldı. Saldırgana, bir süre sonra çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yaralanan saldırgan, polis eşliğinde hastaneye kaldırılırken ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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