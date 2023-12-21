Esenyurt'ta kocasını öldüren Necibe Yolcu'nun yargılanması devam ediyor

Esenyurt'ta kocasını öldüren Necibe Yolcu'nun yargılanmasına devam edildi

Duruşmada savunma yapan sanık Yolcu "Ben 21 yıldır fiziksel ve psikolojik şiddet görüyorum"

İSTANBUL - Esenyurt'ta kendisini aldattığını öne sürdüğü kocasını bıçaklayarak öldüren Necibe Yolcu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık Yolcu "Ben 21 yıldır fiziksel ve psikolojik şiddet görüyorum. Saçlarımı yoldu. Ağzıma burnuma vurdu. Eşim herkesin içinde beni dövdü. Eşime 'kendimi geçtim engelli çocuğuma vurma' dedim" şeklinde konuştu.

Esenyurt'ta 26 Şubat günü meydana gelen olayda, evli olan Necibe Yolcu ile Yılmaz Yolcu arasında tartışma yaşanmıştı. Tartışma sırasında maktul Yılmaz Yolcu'nun sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldığını iddia eden Necibe Yolcu, kocasını bıçaklayarak öldürmüştü. Kocasının kendisini aldattığını öne süren Necibe Yolcu hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 'haksız tahrik altında eşini kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Öte yandan cinayete ilişkin 25 Ekim günü görülen duruşmanın ardından taraflar Bakırköy Adliyesi'nin karşısında birbirlerine bıçakla saldırmışlardı. Kavgada 2 kişi yaralanırken, olaya karışan 3 kişi ise tutuklanmıştı.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Necibe Yolcu ile davanın müştekisi olan çocukları hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

"Ablam hep mutsuzdu, evliliğinde aldatıldığını söylüyordu"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Necibe Yolcu'nun kardeşi Fatma Özalp "Ablam evlendiği zaman ben çocuktum. O döneme ait şahit olduğum bir durum yok. Ama sonrasında ablamın mutsuz olduğunu biliyorum. Ablam 9 aylık hamileyken evin bütün işlerinden sorumluydu. Sosyal hayatı yoktu. O dönem 3. çocuğuna hamileydi. Kız çocuğu olduğu için ablam baskı gördü. Ablam hep mutsuz olduğunu söylüyordu. Annemle ve benimle paylaşıyordu. Evliliğinde aldatıldığını da belirtiyordu. Ablam eniştemin bir kadınla cinsel içerikli yazışmalarını gördü ve bana da gösterdi. Eniştemin ailesi de durumu öğrendi. Ablam boşanmaya kararlıydı. Ama eniştemin kardeşleri ricada bulundular. Bir daha böyle bir olay yaşanmayacak dediler. Sonra İstanbul'a döndüler. Komşular dışında ablamın sosyal bir hayatı yoktu. Ablamın boşanmasını istemiyordu eniştem. Ablam benim bir kanıt bulup sağlıklı bir şekilde boşanmam gerek diyordu" dedi.

"Ben 21 yıldır fiziksel ve psikolojik şiddet görüyorum"

Söz verilen sanık Necibe Yolcu ise "Ben 21 yıldır fiziksel ve psikolojik şiddet görüyorum. Saçlarımı yoldu. Ağzıma burnuma vurdu. Eşim herkesin içinde beni dövdü. Eşime 'kendimi geçtim engelli çocuğuma vurma' dedim" şeklinde savunma yaptı.

Sanık savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Necibe Yolcu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.