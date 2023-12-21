Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta kocasını öldüren Necibe Yolcu'nun yargılanması devam ediyor

Güncelleme:
Abone Ol

Esenyurt'ta kendisini aldattığını öne sürdüğü kocasını öldüren Necibe Yolcu'nun yargılanmasına devam edildi. Sanık Yolcu, 21 yıldır fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü savundu.

Esenyurt'ta kocasını öldüren Necibe Yolcu'nun yargılanmasına devam edildi

Duruşmada savunma yapan sanık Yolcu "Ben 21 yıldır fiziksel ve psikolojik şiddet görüyorum"

İSTANBUL - Esenyurt'ta kendisini aldattığını öne sürdüğü kocasını bıçaklayarak öldüren Necibe Yolcu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık Yolcu "Ben 21 yıldır fiziksel ve psikolojik şiddet görüyorum. Saçlarımı yoldu. Ağzıma burnuma vurdu. Eşim herkesin içinde beni dövdü. Eşime 'kendimi geçtim engelli çocuğuma vurma' dedim" şeklinde konuştu.

Esenyurt'ta 26 Şubat günü meydana gelen olayda, evli olan Necibe Yolcu ile Yılmaz Yolcu arasında tartışma yaşanmıştı. Tartışma sırasında maktul Yılmaz Yolcu'nun sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldığını iddia eden Necibe Yolcu, kocasını bıçaklayarak öldürmüştü. Kocasının kendisini aldattığını öne süren Necibe Yolcu hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 'haksız tahrik altında eşini kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Öte yandan cinayete ilişkin 25 Ekim günü görülen duruşmanın ardından taraflar Bakırköy Adliyesi'nin karşısında birbirlerine bıçakla saldırmışlardı. Kavgada 2 kişi yaralanırken, olaya karışan 3 kişi ise tutuklanmıştı.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Necibe Yolcu ile davanın müştekisi olan çocukları hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

"Ablam hep mutsuzdu, evliliğinde aldatıldığını söylüyordu"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Necibe Yolcu'nun kardeşi Fatma Özalp "Ablam evlendiği zaman ben çocuktum. O döneme ait şahit olduğum bir durum yok. Ama sonrasında ablamın mutsuz olduğunu biliyorum. Ablam 9 aylık hamileyken evin bütün işlerinden sorumluydu. Sosyal hayatı yoktu. O dönem 3. çocuğuna hamileydi. Kız çocuğu olduğu için ablam baskı gördü. Ablam hep mutsuz olduğunu söylüyordu. Annemle ve benimle paylaşıyordu. Evliliğinde aldatıldığını da belirtiyordu. Ablam eniştemin bir kadınla cinsel içerikli yazışmalarını gördü ve bana da gösterdi. Eniştemin ailesi de durumu öğrendi. Ablam boşanmaya kararlıydı. Ama eniştemin kardeşleri ricada bulundular. Bir daha böyle bir olay yaşanmayacak dediler. Sonra İstanbul'a döndüler. Komşular dışında ablamın sosyal bir hayatı yoktu. Ablamın boşanmasını istemiyordu eniştem. Ablam benim bir kanıt bulup sağlıklı bir şekilde boşanmam gerek diyordu" dedi.

"Ben 21 yıldır fiziksel ve psikolojik şiddet görüyorum"

Söz verilen sanık Necibe Yolcu ise "Ben 21 yıldır fiziksel ve psikolojik şiddet görüyorum. Saçlarımı yoldu. Ağzıma burnuma vurdu. Eşim herkesin içinde beni dövdü. Eşime 'kendimi geçtim engelli çocuğuma vurma' dedim" şeklinde savunma yaptı.

Sanık savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Necibe Yolcu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yılmaz Yolcu Esenyurt Mahkeme Aile İçi Şiddet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bu akşam Süper Lig'de hangi maçlar var? 21 Aralık bugün Süper Lig'de maç var mı, hangi maçlar oynanacak? Emeklilere indirim kart nedir, nasıl kullanılıyor? Armageddon filmi konusu ne, oyuncuları kim? Armageddon ne zaman, nerede çekildi? Taşıyıcı nerede çekildi? Taşıyıcı 3 oyuncuları kimler? Taşıyıcı 3 konusu nedir, nerede çekildi? Taşıyıcı konusu nedir? Taşıyıcı oyuncu kadrosu! Taşıyıcı kaç yılında, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 21 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! 22 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 22 Aralık Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Arak dizisi hangi gün, saat kaçta? Arak hangi kanalda? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title