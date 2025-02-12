Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı

Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
ABD'nin Timur Cihantimur ve Eylem Tok'u iade kararına Bakanı Tunç'tan ilk yorum

ABD'nin iade kararına Bakanı Tunç'tan ilk yorum
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası

Erdoğan'ın başdanışmanından gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası
Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza

Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza

Esenyurt'ta Koca Eşini Boğarak Öldürdü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü. Olay, Akçaburgaz Mahallesi'nde sabah saatlerinde gerçekleşti. Eşinin ölümünün ardından polis, kocayı gözaltına aldı.

Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay Akçaburgaz Mahallesi 3002 Sokak'ta yaşandı. Apartman dairesinde yaşayan Sercan G. ve eşi Sibel G. sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sercan G. eşini boğarak öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sibel G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Öfkeli koca ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, cinayetin işlendiği evde inceleme başlattı. - İSTANBUL

Esenyurt'ta Koca Eşini Boğarak Öldürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yeni transfer sakat çıktı, sonrasında olanlar daha bomba
img

Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
img

Mertens ile fotoğrafı olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı
Yok artık Talisca! Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın

Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın
'Cinsel organımı keserim' demişti! Herkes Sergio Agüero'yu konuşuyor

"Yenerlerse cinsel organımı keserim" demişti! Korktuğu başına geldi
Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde 'duman avı'na çıkacak

Bakan Memişoğlu talimat verdi! 81 ilde telefonu kapan ava çıkacak
3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

3 yıl sonra kapıyı açan ekipler kemikleriyle karşılaştı
Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti

Yeni dizisindeki rolüne tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.