Kız kaçırma iddiasıyla erkek tarafının evini basınca sopalarla dayak yediler
Esenyurt'ta kızlarının kaçırıldığı iddiasıyla 3 kişi erkek tarafının evini bastı. Taşlarla evin camlarını kıran şahıslar, erkek tarafının dışarı çıkmasıyla sopalarla dayak yedi. Mahalleyi ayağa kaldıran olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un olaylı ilçesi Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde iddiaya göre, kız kaçırma meselesinden iki aile arasında husumet yaşandı.
EVİ BASIP CAMLARI KIRDILAR
Kızın ailesinden 1'i kadın 3 kişi, erkek tarafının evini bastı. Şahıslar yerden aldıkları taşlarla camları kırarak küfürler savurdu. Mahalleyi ayağa kaldıran olayda dakikalar sonra erkek tarafı sokağa çıktı.
SOPALARLA DAYAK YEDİLER
Erkek tarafının aile fertleri sopalarla evlerini basan şahıslara saldırdı. Sokak savaş alanına dönerken yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.