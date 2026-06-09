Haberler

Esenyurt'ta korkutan çatı yangını: 4 binanın çatısına sıçradı

Esenyurt'ta korkutan çatı yangını: 4 binanın çatısına sıçradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta kaynak çalışması sırasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle 3 binaya daha sıçradı. 4 binanın çatısı yanarken can kaybı yaşanmadı.

Esenyurt'ta iddiaya göre, 5 katlı binanın çatısında yapılan kaynak çalışması sırasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızlı büyüyen alevler 3 binanın çatısına daha yayıldı. Alev alev yanan binaların çatıları havadan görüntülendi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi 1250'nci sokakta yaşandı. İddiaya göre, 5 katlı binanın çatı katında sürdürülen kaynak çalışması sırasında yangın meydana geldi. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüyerek 3 binanın daha çatısına sıçradı. Binalarda yaşayan vatandaşlar panik halde dışarı çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Çatıyı saran alevler ise havadan drone ile görüntülendi.

"Yangın bayağı alevlendi"

Yangını fark ederek apartmandakileri uyarmaya koşan çevre sakini Mazlum Demirbaş, "Öncelikle çatıdan duman çıktığını görüp oraya koştum. Baktığımda yangın bayağı alevlendi. Direkt itfaiyeyi aradım. Sonrasında elektrik şalterlerini indirdim. Sonrasında ise tek tek kapılara vurup insanları uyardım. Bağırış çağırış sesleri çıktı. Çok şükür bir can kaybı olmadı. Yaşlı bir teyze vardı indirirken zorlandık ama sorun olmadı" dedi.

"4 evin çatısı gitti"

Yaşanan o anlarla ilgili olarak çevre sakini Murat Korkmaz ise, "Çatıdan çıkmış yangın. Çatıyı yıkmışlar. Bende son anda gördüm, sabah çatıyı kırıyorlardı. Şuan 4 evin çatısı gitti. Yaralı görmedik. Şu an öyle bir şey yok" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız

Kılıçdaroğlu Genel Merkez kürsüsünde! Sözleri kavgayı büyütür
TBMM'de konuşan Özgür Özel'den 'seçim' uyarısı: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı

Özgür Özel kürsüde büyük tehlikeye dikkat çekti! Bir de tarih verdi
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i İmamoğlu üzerinden vurdu

Satır arasında Özgür Özel'i İmamoğlu üzerinden vurdu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı

Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Mucizeler yaratarak takımını ligde tutmuştu! Atilla Gerin ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de mucizeyi başarmıştı! Sürpriz kararla işine son verildi
Burası Norveç değil Türkiye'nin doğusu! Manzara hayran bıraktı

Burası Norveç değil Türkiye'nin doğusu! Manzara hayran bıraktı
Genç kadını çocuğunun yanında hem dövdüler hem de videoya çektiler

Bankta otururken 5 kadın aniden saldırdı! Yanında çocuğu da vardı
Anlaşma tamam! Greenwood'un yeni takımı belli oldu

Mason Greenwood imzayı atıyor
Hindistan'da gündem oldu! Karısından boşanıp kayınvalidesiyle evlendi

Herkes bu nikahı konuşuyor! Karısını boşayıp kayınvalidesiyle evlendi
Alparslan Kuytul iddialarına yanıt: Darp olayı yaşanmadı

Alparslan Kuytul grubunun planı çöktü! İddialara jet yanıt