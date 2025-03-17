Esenyurt'ta Kayıp Diyaliz Hastasının Cesedi Bulundu

Esenyurt'ta emlakçılık ile uğraşan diyaliz hastası Şehmuz Süsli, 9 gün önce evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Süsli'nin cesedi Hadımköy'de boş bir arazide bulundu.

Edinilen bilgilere göre Esenyurt'ta emlakçılık ile uğraşan diyaliz hastası Şehmuz Süsli, on gün önce bir arkadaşı ile buluşacağını söyleyerek evden çıktı. Sahur vakti geri geleceğini söyleyen genç adam, bir daha geri dönmedi. Süsli'yi bulmak için seferber olan aile, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Süsli'nin bulmak için yoğun çaba sarf etti. Süsli'nin cesedi Hadımköy'de boş bir arazide bulundu. Cesedin bulunması üzerine konuyu devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde Şeyhmuz Süsli'nin yanlarında hayatını kaybettiğini, korkarak cesedi boş araziye bıraktıklarını söylediği öğrenildi. Polisin konuya ilişkin incelemesi sürüyor. - İSTANBUL