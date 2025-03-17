Trump'tan İran'a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız

Trump'tan açık tehdit: Husilerin her saldırısını sizden bileceğiz
DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama

DEM Parti ile yapılan görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama
Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı

Suriye'de yeni savaş cephesi! askerler infaz edildi, gerilim zirvede
AK Parti'den 'Nevruz Bayramı' kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

AK Parti'den dikkat çeken "Nevruz Bayramı" kararı

Esenyurt'ta Kayıp Diyaliz Hastasının Cesedi Bulundu

Esenyurt'ta Kayıp Diyaliz Hastasının Cesedi Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta emlakçılık yapan diyaliz hastası Şehmuz Süsli, evden çıktıktan 9 gün sonra Hadımköy'de boş bir arazide cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta emlakçılık ile uğraşan diyaliz hastası Şehmuz Süsli, 9 gün önce evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Süsli'nin cesedi Hadımköy'de boş bir arazide bulundu.

Edinilen bilgilere göre Esenyurt'ta emlakçılık ile uğraşan diyaliz hastası Şehmuz Süsli, on gün önce bir arkadaşı ile buluşacağını söyleyerek evden çıktı. Sahur vakti geri geleceğini söyleyen genç adam, bir daha geri dönmedi. Süsli'yi bulmak için seferber olan aile, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Süsli'nin bulmak için yoğun çaba sarf etti. Süsli'nin cesedi Hadımköy'de boş bir arazide bulundu. Cesedin bulunması üzerine konuyu devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde Şeyhmuz Süsli'nin yanlarında hayatını kaybettiğini, korkarak cesedi boş araziye bıraktıklarını söylediği öğrenildi. Polisin konuya ilişkin incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Koç Holding ve Ford, Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi
img

Trafikte büyük değişiklik! Bunu yapan 170 bin lira ceza ödeyecek
img

Kendilerini uyarmaya gelen polislere böyle saldırdılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasını öldüren kadın ifadesinde cinayetin nedenini açıkladı

Eşini öldüren kadın cinayetin nedenini anlattı: Bana ve çocuklarıma...
'40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur'

"40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur"
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı

ABD ve Rusya'da bile böylesi yok! Atmosferi aşıp uzaya kadar çıkıyor
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı mahallede değişen bir şey yok

Belediye başkanı esip gürlüyor ama ilçede değişen bir şey yok

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.