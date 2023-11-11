6 aydır kapalı olan restoranda ceset bulundu

İstanbul Esenyurt'ta 6 aydır kapalı olan bir kafe içinde Oktay H. isimli vatandaşın cansız bedeni bulundu. Polis olayla ilgili çalışma başlatılırken, cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Esenyurt'ta 6 aydır kapalı olan bir restorandın içinde bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri inceleme başlatırken, şahsın ölüm nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Sabah saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda 6 aydır kapalı olan bir kafe içinde hareketsiz bir erkek bedeni olduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SOKAKLARDA YAŞIYORDU

İlk müdahalenin ardından şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden şahsın genellikle sokaklarda yaşayan Oktay H. isimli vatandaş olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlatılırken, cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.