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İstanbul'da feci kaza! Kendi kullandığı aracın altında kalan sürücü ağır yaralandı

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İstanbul Esenyurt'ta park edilen kamyonetin sahibini bulmak için aracından inen kargo firmasının sürücüsü, kendi aracının altında kalarak ağır yaralandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yola park edilen kamyonetin sahibini bulmak için aracından inen kargo firmasının sürücüsü, yaşanan kazada ağır yaralandı. Freni boşalarak kaymaya başlayan kargo kamyoneti, sürücüsünü ezdi. O anlar kameraya yansıdı.

KAYAN ARACINI DURDURMAK İSTERKEN AĞIR YARALANDI

Olay saat 15:00 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Yol ortasına park edilen kamyonetin sahibini bulmak isteyen kargo şirketi sürücüsü F.E., aracından inerek çevredekilere sordu. Bu sırada yola bıraktığı aracı bir anda kaymaya başladı. Durdurmak için kargo kamyonetinin önüne geçen sürücünün çabaları yetersiz kaldı. Kargo aracı başka bir kamyonete çarparak durabildi. Sürücü F.E. ise, iki aracın arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Esenyurt'ta feci kaza kamerada; kendi kullandığı aracın altında kaldı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ADAM ARACININ ÖNÜNE ATLADI"

Görgü tanığı bir kişi, "Ben telefonumla uğraşırken bir baktım ki araç kayıyor. Adam aracının önüne atladı. El frenini çekmemiş olabilir. Arabanın sahibini arıyordu muhtemelen. Ağır şekilde yaralandı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt 3.Sayfa Güncel Haberler

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