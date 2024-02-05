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Esenyurt'ta kadına şiddete 'uçan tekmeli' müdahale kamerada

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Esenyurt'ta cadde ortasında çıkan kavga sırasında kadını darp eden adama, mahalle gençleri saldırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Esenyurt'ta kadına şiddete "uçan tekmeli" müdahale kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta cadde ortasında çıkan kavga sırasında kadını darp eden adama, mahalle gençleri saldırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde bir gencin adama uçak tekme attığı görüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bir kadın ile erkek arasında nedeni bilinmeyen tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası adam, kadına vurmaya başladı. Olayı gören çevredeki gençler, adama doğru koşarken gençlerden biri havaya zıplayarak adama tekme attı. Bir süre sonra birden fazla kişi adamın etrafında toplanarak vurmaya devam etti. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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