Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta Kadına Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta eski kız arkadaşının kaldığı daireye zorla giren şahıs, kadına eline aldığı bıçak ile tehditte bulunup darp etti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta eski kız arkadaşının kaldığı daireye zorla giren şahıs, kadına eline aldığı bıçak ile tehditte bulunup darp etti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir özel sitede meydana geldi. İddiaya göre eski kız arkadaşının kaldığı daireye zorla giren Tolga Han S. isimli şahıs, kız arkadaşı G.G. ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra daireye sitenin güvenlik görevlileri gelirken şahıs, G.G.'yi elindeki bıçak ile tehdit ederek darp etti. Güvenlik görevlileri, Tolga Han S.'yi daireden dışarı çıkarırken olay sonrası G.G.'nin karakola giderek Tolga Han S.'den şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan o olay cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Esenyurt Güvenlik istanbul 3-sayfa Şiddet Güncel

Narin cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi

Narin cinayeti soruşturmasında önemli gelişme! Hepsi birden adliyeye sevk edildi

 Narin'in dışarıdaki abisi Baran Güran'dan suçlanan akrabaları için skandal savunma

Dışarıdaki abiden suçlanan akrabaları için skandal savunma

 Amca Salim Güran'dan sır çağrılar! 1 saat içinde tam 5 kez aynı kişiyi aramış

HTS kayıtlarında ortaya çıktı! 1 saat içinde 5 kez aynı kişiyi aramış
Kan donduran ifade: Salim Güran'ın iki yengesiyle yasak ilişkisi var, Narin onları görmüş olabilir

"Salim Güran'ın 2 yengesiyle ilişkisi vardı Narin onları gördü"
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV Kuruluş Osman 6. sezon hangi tarihte yayınlanacak? 2024 Türkiye güzeli kim? Miss Turkey birincisi belli oldu mu? Crush ne demek? Coca Cola'nın yeni ismi ne oldu? Coca Cola ismini neden değiştirdi? Kuruluş Osman Altunay Hatun kim? Buçe Buse Kahraman kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler neler? Konya'da ne oldu? Konya'da 4 Afgan tarafından öldürülen kadın kimdir? Olay ne zaman oldu? YENİ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE 12 Eylül! Hamster Kombat kombo kartları ve yeni günlük şifre belli oldu mu? İdil Bilgen kimdir? Miss Turkey birincisi İdil Bilgen kaç yaşında ve nereli? VGM BURS BAŞVURUSU: 2024- 25 VGM ortaöğrenim, yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman yapılacak? Başvuru ekranı (https://www.vgm.gov.tr/) Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Kandil'de oruç tutmak farz mı, sünnet mi? Masterchef 12 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Eylül Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title