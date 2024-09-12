Esenyurt'ta Kadına Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Esenyurt'ta eski kız arkadaşının kaldığı daireye zorla giren şahıs, kadına eline aldığı bıçak ile tehditte bulunup darp etti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir özel sitede meydana geldi. İddiaya göre eski kız arkadaşının kaldığı daireye zorla giren Tolga Han S. isimli şahıs, kız arkadaşı G.G. ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra daireye sitenin güvenlik görevlileri gelirken şahıs, G.G.'yi elindeki bıçak ile tehdit ederek darp etti. Güvenlik görevlileri, Tolga Han S.'yi daireden dışarı çıkarırken olay sonrası G.G.'nin karakola giderek Tolga Han S.'den şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan o olay cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL