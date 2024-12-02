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Esenyurt'ta "istismar" ihbarına giden ekiplere ateş açıldı: 1 polis yaralı

Esenyurt'ta
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Esenyurt'ta istismar ihbarı üzerine polis ekipleri bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda polis ekiplerine silahla karşılık verilirken, bir polis memuru yaralandı.

Esenyurt'ta istismar konusu üzerine bir eve operasyon düzenleyen polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu bir polis memuru yaralandı.

Esenyurt'ta istismar konusu üzerine bir eve operasyon düzenleyen polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi.

BASKINDA 1 POLİS MEMURU YARALANDI

Olay, Yenikent Mahallesi 669 Sokak'ta meydana geldi. İstismar ihbarı üzerine bir adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerine ateş açıldı. Olayda bir polis memuru yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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