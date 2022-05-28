Çocuğunun istismar edildiğini gören baba deliye döndü! Hepsi anbean kamerada - Haberler

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Çocuğunun istismar edildiğini gören baba deliye döndü! Hepsi anbean kamerada

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenyurt'ta 6 yaşındaki kız çocuğuna apartman önünde istismar iddiası ortalığı karıştırdı. Çocuğunun istismar edildiğini gören baba şüpheliyi parka kadar kovaladı. Şüpheli linç edilmekten parktaki güvenlik görevlileri sayesinde kurtuldu. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt Atatürk Mahallesinde dün akşam saatlerinde iddiaya göre bir kişi, apartman önünde yanında oturduğu 6 yaşındaki kız çocuğuna sarılıp, okşadı.

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BABA KOVALAYIP SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çocuğuna tanımadığı bir kişinin sarıldığını gören baba şüpheliyi kovalamaya başladı. Necmettin Erbakan Parkına kaçan şüpheli parktaki güvenlik görevlilerine sığındı. Parka gelen baba, sinir krizi geçirirken, şüpheliyi linç edilmekten güvenlik görevlileri kurtardı.

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O ANLAR KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin çocuğa sarıldığı anlar apartmanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt 3. Sayfa Güncel Haberler

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