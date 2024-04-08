Esenyurt'ta iş yerine kurşun yağdıran zanlıların yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta 10 milyon TL haraç istedikleri iş yerini kurşunlayan saldırganların yeni görüntülerine ulaşıldı.

"SANA 10 MİLYON TL CEZA KESTİK"

Esenyurt'ta motosikletli iki şahıs, 10 milyon lira haraç istedikleri iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırı sonrasında işletme sahibine mesajlar atan zanlılar, tehditlerine devam etti. İşletme sahibini arayan bir kişinin ise, "Ben Can Dalton, sana 10 milyon TL ceza kestik" dediği öğrenildi.

SALDIRININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olayın yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Doğan Araslı Bulvarında seyreden motosikletli saldırganlar, iş yerine kurşun yağdırıyor. Saldırı sırasında yine trafikte seyreden bir başka motorcu büyük korku yaşıyor. Motosiklet sürücüsü kendisini yere atarak, olay yerinden kaçmaya çalışıyor. Bu sırada ellerindeki silahı düşüren saldırganlar, olay yerine geri dönüyor. Silahı alan zanlılar, olay yerinden kaçıyor.

İşletme sahibinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.