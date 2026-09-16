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Esenyurt’ta iki yıldır bitmeyen komşu kavgası

Esenyurt’ta iki yıldır bitmeyen komşu kavgası
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Esenyurt’ta iki yıl önce sorun yaşadığı komşusu ile karşılaşınca tartışan Ersin Sağ, evinde dehşeti yaşadı.

Esenyurt'ta iki yıl önce sorun yaşadığı komşusu ile karşılaşınca tartışan Ersin Sağ, evinde dehşeti yaşadı. Eski komşu akrabalarını toplayıp evi bastı. Ev ve arabası taşlanan vatandaşın yaşadığı korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Esenyurt Akçaburgaz mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre eski evinde problem yaşadığı komşusunu gören Ersin Sağ, konuşmak istedi. İkili burada tartışınca akrabalarını toplayan komşu, Ersin Sağ'ın evinin önüne geldi. Öfkeli kalabalık küfür ve hakaret edip Ersin Sağ'ı evden çıkarmak istedi. Apartmana girmeye çalışan kalabalık başarılı olamayınca bu kez Sağ'a ait evin önünde park halindeki aracı hedef aldı. Araca tekme ve taş atarak hasar veren grup, Ersin Sağ'ın evini de taşladı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kabalık gruptan bazı kişileri gözaltına aldı.

Yaşananları anlata Ersin Sağ, "Ben daha önce bu kişilerle ilgili şikayet ettim uzaklaştırma kararı aldım. Tam işten geldim arabamı park ettim. Arabadan iniyordum o döndü geldi arabasını benim üzerime doğru sürdü. Tartıştık sonra kaçtı gitti. 'Bekle geliyorum' dedi. Ben daireme çıktım. Bir baktım 20 kişi geldiler. Arabama saldırıyorlar, daireye taş saldırıyorlar. Evin kapısını zorladı. Maddi manevi zararım oldu. Çocuğum ve eşim sokakta yürümeye korkuyorlar. Geldiler vahşice saldırdılar. Böyle insanların dışarı dolaşmaması lazım. Maddi zararım karşılansın istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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