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Esenyurt'ta iki kardeşini okula götüren kişinin aracına ateş açan şahıs tutuklandı

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Esenyurt'ta iddiaya göre kardeşlerini okula götüren kişinin aracına ateş açan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sırasında araçta 10 ve 14 yaşlarındaki iki kız kardeşin bulunduğu, saldırganın aracı kovalayarak ateş açtığı iddia edildi.

Esenyurt'ta kardeşlerini otomobille okula bırakmak isteyen kişinin aracına ateş açan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün sabah Esenyurt ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre Yusuf Enis Güler, sabah 10 ve 14 yaşlarındaki kız kardeşlerini otomobili ile okula götürdüğü sırada cadde üzerinde karşıya geçmek isteyen iki çocuğa yol vermek için duraklamıştı. O sırada arkadan gelen H.Ö. (51), Güler'e korna çalarak küfür etmişti. İddiaya göre şahıs, Güler'in de kendisine karşılık vermesi üzerine camdan silahını göstererek tehditler savurmuştu. Güler, otomobiliyle olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada peşine takılan saldırgan, içerisinde iki çocuk olduğu halde kovaladığı otomobile ateş açmıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri H.Ö.'yü gözaltına almış, şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet havalı tabanca, çok sayıda havalı tabanca fişeği ve 2 adet bıçak bulunmuştu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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