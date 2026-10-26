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Esenyurt'ta iki kadın zillere basarak boş daireyi tespit edip kapıyı açtı

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Esenyurt'ta dün bir binaya hırsızlık için giren iki kadın, zillere basarak boş daireleri tespit edip içeride kimsenin olmadığı evin kapısını saniyeler içinde açtı. Biri eşya ararken diğeri gözcülük yapan kadınlar, ses duyunca kaçtı; anlar kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta bir binaya hırsızlık için giren iki kadın, zillere basarak boş daireleri tespit etti. İçeride kimsenin bulunmadığı evin kapısını saniyeler içerisinde açan hırsızlar, binadan ses gelmesi üzerine hızla kaçtı. Tanınmamak için başörtüsü ile yüzlerini de kapatırlarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Süleymaniye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre binaya hırsızlık için giren iki kadın boş daireleri tespit etmek için zilleri çaldı. İçeride kimsenin bulunmadığına emin olan hırsızlar dairenin ise kapısını saniyeler içerisinde açtı. Biri evde çalacak eşya ararken, diğer kadın ise gözcülük yaptı. O sırada binadan ses duymaları üzerine apar topar kaçan kadınlar, tanınmamak için yüzlerini başörtüsüyle kapattı. Yaşanan o hırsızlık anları ise saniye saniye binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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