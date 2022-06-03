Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Haberler

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Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, dün 23.00 sıralarında Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki bir alışveriş merkezi önünde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada taraflardan biri silahını çekerek karşı taraftan başka bir şahsa ateş etti. Açılan ateş sonucu 1 kişi kolundan yaralanırken, kavgaya karışanlar kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, çevredeki mermi kovanlarını ve bazı delilleri toplayarak, incelemek üzere emniyete götürdü. Polise ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt kavga 3. Sayfa Haberler

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