Esenyurt'ta Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga

Esenyurt'ta iki husumetli aile arasında yaşanan tartışma sonucunda bir kişi, diğer ailenin oturduğu binaya uzun namlulu silah ile ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Esenyurt'ta husumetli iki aile arasında uzun namlulu silahlı kavga

İSTANBUL - Esenyurt'ta husumetli iki aile arasında yaşanan tartışma büyüyünce taraflardan biri, diğer ailenin oturduğu binaya uzun namlulu silah ile ateş açtı.

Silahlı Kavga, saat 23.30 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi 1498. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler sokak üzerine bir otomobil ve motosiklet ile gelerek husumetli oldukları aile fertleriyle tartışma yaşadı. İki taraf arasında yaşanan sözlü kavga sonucu olay yerine gelen kişiler uzun namlulu tüfekle husumetli oldukları ailenin bulunduğu binaya ateş açtı. Açılan ateş sonucu ölen ya da yaralanan olmazken şüpheliler geldikleri otomobili ve motosikleti bırakarak hızla olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerine özel harekat polisi ile çevik kuvvet polisi çağırdı. Polis ekipleri olay yerinde ateş açan kişilerin otomobili ve motosikletinde inceleme yaparken delilleri de tek tek topladı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.