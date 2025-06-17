Esenyurt'ta Hırsızlık Şüphelisi Dron Timinden Kaçamadı

Esenyurt'ta Hırsızlık Şüphelisi Dron Timinden Kaçamadı
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Esenyurt'ta park halindeki bir tırdan demir çita çalan hırsız, polisten kaçarken dereye düşerek yaralandı. Yeni kurulan polis dron timi sayesinde yakalanan zanlı, hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta park halindeki bir tırın dorsesine girerek hırsızlık yapan ve polisten kaçarken dereye düşerek yaralanan zanlı, yeni kurulan polis dron timi sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay, 25 Mayıs saat 02.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi 2011. Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki tırın dorsesine giren Bayram Ç. isimli zanlı, yaklaşık 40 bin lira değerindeki 27 demir çıtayı çaldı. Bir süre sonra hırsızlığı fark eden tır şoförü, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık zanlısı Bayram Ç., 15 Haziran günü Battalgazi Mahallesi'nde polis ekiplerince fark edildi. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Araştırma Birimi ekipleri ile Bayram Ç. arasında kovalamaca yaşandı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan dron ekibi, kovalamaca sırasında havadan destek verdi. Polisten kaçarken dereye düşen zanlı Bayram Ç. dron ekipleri tarafından tespit edildi. Yaralandığı belirlenen Bayram Ç., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da bir ilk olan ve Esenyurt Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hayata geçirilen dron ekibinin benzer operasyonlarda görev almaya devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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